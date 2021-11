Der DAX klettert heute weiter in Richtung 16000, die natürlich ein grosser Widerstand ist. Der DAX klettert heute weiter in Richtung 16000, die natürlich ein grosser Widerstand ist. Im Wochenchart sieht man genau warum. Auch der DOW ist nahezu oben angekommen, was die Spannung steigen lässt. Abprall nach unten oder Ausbruch nach oben. Deutsche Post: https://www.youtube.com/watch?v=LjxggXWwhw0 Zalando: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...