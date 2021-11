Nach einem längeren Abwärtstrend seit Anfang September geht es für die HelloFresh Aktie nun wieder steil bergauf. Mit einem Kurssprung am Montagabend von etwa 19 Prozent liegt das Unternehmen nun bei 84,32 Euro (Stand 2. November, 16 Uhr) und findet sich somit an der Spitze des DAX. Überraschende Prognose-Anhebung Der Kurs der HelloFresh Aktie befand sich nach seinem Rekordhoch von 97,38 Euro Ende August auf einer Talfahrt, bis er schließlich am ...

