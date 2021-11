Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0816121036 Benchmark Botanics Inc. 02.11.2021 CA2241301043 Benchmark Botanics Inc. 03.11.2021 Tausch 10:1

US89615T1060 Lottery.com Inc. 02.11.2021 US54570M1080 Lottery.com Inc. 03.11.2021 Tausch 1:1

US1248301004 CBL & Associates Properties Inc. 02.11.2021 US1248308785 CBL & Associates Properties Inc. 03.11.2021 Tausch 1:0,005458

CA56068W1005 Bloom Health Partners Inc. 02.11.2021 CA0937111098 Bloom Health Partners Inc. 03.11.2021 Tausch 1:1

CA70470F3088 Tenet Fintech Group Inc. 02.11.2021 CA88035N1033 Tenet Fintech Group Inc. 03.11.2021 Tausch 1:1

CA98935P1080 Zentek Ltd. 02.11.2021 CA98942X1024 Zentek Ltd. 03.11.2021 Tausch 1:1

CA89785F2098 Maven Brands Inc. 02.11.2021 CA57768L1058 Maven Brands Inc. 03.11.2021 Tausch 1:1

