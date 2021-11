Aktien der Avis Budget Group (WKN: A0KEE9) sind heute in aller Munde - und mit Blick auf den Kursverlauf anscheinend auch in immer mehr Depots. In der Spitze legt der Kurs des Unternehmens an der Nasdaq um mehr als +200% zu. Die Avis-Gruppe aus New Jersey gehört zu den weltweit führenden Mietwagenunternehmen. Nachdem die Akie viele Jahre ein Schattendasein fristete, erlebt sie seit der Coronakrise einen gigantischen Aufschwung. Nach einem Schlusskurs ...

