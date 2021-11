Pfizer veröffentlicht Quartalszahlen

Werbung



Es gibt Neuigkeiten an der Front der Impf-Aktien: Pfizer veröffentlicht aussagekräftige Quartalszahlen. Zudem folgt das US-Unternehmen Moderna dem Beispiel Biontechs, denn auch Moderna plant eine Produktionsstätte in Afrika zu errichten.



Der in New York City ansässige Pharmakonzern Pfizer veröffentlichte am Dienstag, den 02.11.2021 die dritten Quartalszahlen dieses Jahres. Die Umsätze des Konzerns stiegen um 134 Prozent an, von 10,277 Milliarden auf 24,094 Milliarden US-Dollar. Die Jahresumsatzprognose von 33,5 Milliarden US-Dollar wurde auf 36 Milliarden US-Dollar angehoben. Da die starke Performance des Unternehmens Pfizer auf die steigende Nachfrage nach dem mit Biontech gemeinsam hergestellten Impfstoff zurückzuführen ist, sind die Zahlen des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech, welche am 09.11.2021 veröffentlicht werden, besonders spannend. Denn die Erträge aus den abgesetzten Impfdosen werden in einem 50/50-Verhältnis aufgeteilt.





Auch Moderna bringt interessante Neuigkeiten: Bereits im Oktober schaffte es Biontech mit seinen Produktionsvorhaben in Afrika in unsere Schlagzeilen. Nun zieht der US-Konkurrent Moderna nach. Da die auf mRNA fokussierten Biotechnologieunternehmen von der Entwicklung des Corona-Impfstoffes profitierten, sorgen die Unternehmen nun für langfristiges Wachstum. Moderna gab bekannt, dass eine Investition in Höhe von 500 Millionen US-Dollar geplant sei, um die Produktionsnetzwerke in Afrika auszubauen. Firmenchef Stephane Bancel kündigte an, dass dort nicht nur Covid-19-Impfstoffe hergestellt werden sollen, sondern auch andere mRNA-Vakzine.

