Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.An den Aktienmärkten würden sich Zweifel breitmachen. Die europäischen Indices hätten im September eine starke Korrektur erfahren (-3,4% für den STOXX 600, d.h. +14% seit Jahresbeginn), nachdem sie sieben Monate lang ununterbrochen gestiegen seien. Befürchtungen über eine anhaltende Inflation, steigende Energiepreise, Spannungen bei den Anleihen, die durch eine weniger akkommodierende Rhetorik der Zentralbanken geschürt würden, und eine nachlassende Wirtschaftsdynamik, insbesondere in China, hätten die Bedenken verstärkt. Die Schlüsselfrage sei, wie sich diese Bedrohungen auf die Aussichten für das Wachstum der Unternehmensgewinne und die Kaufkraft der Verbraucher auswirken würden, und zwar in einem Marktumfeld mit hohen Bewertungen (durchschnittliches KGV des STOXX 600 von 16,7 und 15,5 für 2021 bzw. 2022 bei einem geschätzten Gewinnwachstum von 63% bzw. 7%). ...

