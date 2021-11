Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG

Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.11.2021

Kursziel: 22,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Wolftank-Adisa vermeldet neue Kooperation und expandiert erstmalig im Wasserstoff-Bereich nach Deutschland



Die intensivierten Wasserstoff-Aktivitäten von Wolftank-Adisa mittels Gründung einer neuen Tochtergesellschaft im vergangenen Jahr verzeichnen eine zunehmende Dynamik und werden durch die am Montag verkündete Zusammenarbeit mit der APEX-Group untermauert. Das erhöhte Wasserstoff-Exposure stärkt unsere positive Sicht auf den Investment Case und bietet mögliches Upside-Potenzial für die Aktie.



Zur Einordnung: Die APEX-Group ist ein junges deutsches Unternehmen, dessen Geschäftsmodell auf einer CO2-neutralen Energieversorgung mittels Wasserstoff-Lösungen basiert. Im März 2021 hat das Unternehmen die zu diesem Zeitpunkt größte netzwerkgekoppelte Wasserstoff-Anlage Europas in Betrieb genommen. Aktuell beschäftigt sich die APEX-Group mit der Realisierung von zwölf Großprojekten zur Energieversorgung mit Wasserstoff in Deutschland, die jeweils Betankungsanlagen für Fahrzeuge beinhaltet.

Kooperation strategisch sinnvoll: Zur Realisierung der Großprojekte haben die beiden Unternehmen am Montag eine Absichtserklärung zur Kompetenzbündelung verkündet. Wolftank-Adisa soll seine Expertise im Bereich der Logistik und Inbetriebnahme der benötigten Tanks einbringen. Wir sind davon überzeugt, dass die Kernkompetenzen von Wolftank-Adisa als etabliertes Unternehmen unterstützend auf die vorgelagerte Projektgewinnung von APEX wirkt und insofern durch die Partnerschaft eine attraktive Pipeline aufgebaut werden kann. Erste Aufträge und daraus resultierende Umsatzbeiträge dürften sich jedoch frühestens 2022 ergeben. Dabei erwarten wir pro Großprojekt für Wolftank-Adisa Erlöse im hohen sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Euro-Bereich (MONe: 0,5-1,5 Mio. Euro). Dank Serienfertigung und daraus resultierenden Skaleneffekten rechnen wir auf der Bottom-Line mit überproportionalen Ergebnisbeiträgen. Aufgrund der derzeit noch geringen Visibilität haben wir diese allerdings noch nicht in unseren Prognosen berücksichtigt.



Höheres Wasserstoff-Exposure als Kurstreiber: Neben den Umsatz- und Ergebnispotenzialen dürften die zunehmenden Wasserstoff-Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf die Aktie haben. Mit einem Peergroup EV/Umsatz-Multiple 2022e von 19,1x (Median) und einem möglichen Umsatz für die Wolftank Hydrogen GmbH von 7,5 Mio. Euro (exkl. mögliche Umsätze aus Kooperation mit der APEX-Group) für 2022 errechnet sich allein für die Tochter ein fairer Wert je Aktie von 29,00 Euro.



Fazit: Die bekanntgegebene Absichtserklärung ist für uns ein weiterer Beleg für die Wasserstoff-Kompetenzen von Wolftank-Adisa und stimmt uns zuversichtlich bezüglich des aus dem angestrebten

Wasserstoff-Infrastrukturaufbau resultierenden Potenzials für das Unternehmen. Nicht zuletzt mit dem Blick auf die Peergroup erachten wir das zunehmende Wasserstoff-Exposure als wichtigen Treiber für die Bewertung der Aktie. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 22,00 Euro.







