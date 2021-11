Fxview, ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen der Finvasia Group, ist auf der Forex Expo Dubai 2021 mit dem Preis für den "Best Value Broker" ausgezeichnet worden. Mit dieser Auszeichnung werden die Bemühungen des Unternehmens gewürdigt, Privatkunden die Handelsbedingungen zu bieten, zu denen nur institutionelle Kunden Zugang hatten.

"Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für uns. Es liegt in unserer DNA, unseren Kunden Mehrwert die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir jedem den Zugang zu institutionellen Handelsbedingungen ermöglichen können, was bisher nur den großen Akteuren vorbehalten waren", so Sarvjeet Singh Virk, Mitbegründer der Finvasia Group.

"Bei Fxview profitieren unsere Kunden in vollem Umfang von unserem innovativen und kundenorientierten Ökosystem. Wir unterscheiden nicht nach Kontogröße oder Kontotyp. Alle unsere Kunden haben Zugang zu den gleichen technologischen Tools, Handelsbedingungen und genießen einen hervorragenden Kundensupport", fügte er hinzu.

Durch die Auszeichnungen von Forex Expo Dubai sollen die Leistungen führender Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche gewürdigt werden. Die Messe wurde von über 7000 Branchenteilnehmern aus der ganzen Welt besucht, darunter Banken, institutionelle Anleger, Hedgefonds, Makler, Anbieter von Fintech-Lösungen sowie Medienhäuser.

"Die Auszeichnung ist ein echter Beweis für den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, und für unsere kontinuierlichen Bestrebungen, unsere Dienstleistungen zu erweitern und zu verbessern", erläuterte Daniela Egli, Geschäftsführerin von Fxview.

Über Fxview

Fxview ist eine Marke, die im Besitz von Charlgate Ltd (einem Unternehmen der FINVASIA Group) mit Sitz in Limassol, Zypern, ist und von dieser betrieben wird. Charlgate Ltd ist im Rahmen der europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFid) tätig und wird seit 2018 von der CySec unter der Lizenz 367/18 reguliert und ist Mitglied des Investor Compensation Fund (ICF).

Darüber hinaus ist Charlgate Ltd registriert bei der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority FCA 850138), bei Sa saint Vincent and Grenadines SVG (Reg. No. 1112 LLC 2021), der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin 157125), der französischen Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR 85051), der italienischen Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSOB 5151), der spanischen Comisión Nacional de Mercado de Valores CNVM 4892) sowie dem norwegischen Finanstilsynet ( FT00118545).

Erfahren Sie mehr unter: https://fxview.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006087/de/

Contacts:

Medien

Sandeep Samra

ssamra@stackflow.org