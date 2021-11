Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Erneut starke operative Entwicklung unterstreicht die Erreichbarkeit der bereits erhöhten Jahresziele



CLIQ hat heute erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht und die Ende September bereits angehobenen Jahresziele bestätigt.



Starkes Wachstum setzt sich fort: Im dritten Quartal steigerte CLIQ die Erlöse um 34,8% yoy auf nun 40,0 Mio. Euro und damit etwas stärker als erwartet (MONe: 39,5 Mio. Euro). Regional betrachtet trugen sowohl Nordamerika (50,2% vom Umsatz) mit einem Wachstum von 26,9% yoy auf 20,1 Mio. Euro als auch Europa (41,1% vom Umsatz) mit einem Anstieg von sogar 39,2% yoy auf 16,4 Mio. Euro zum Wachstum bei (Übrige: +66,3% yoy auf 3,5 Mio. Euro). Besonders erfreulich ist hierbei das stärkere Wachstum in Europa (Q2/21: +10,4% yoy), was darauf schließen lässt, dass die Umstellung des Medieneinkaufs erfolgreich verläuft. Zudem dürften auch die Content-Erweiterungen der letzten Monate dazu geführt haben, dass CLIQ mehr Kunden akquiriert hat und diese auch länger bindet.



Ergebniswachstum deutlich überproportional: Auf Ergebnisebene erreichte CLIQ in Q3 einen starken Anstieg des EBITDAs um 63,1% yoy auf 7,4 Mio. Euro (MONe: 7,2 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge blieb mit 18,5% auf dem Niveau der Vorquartale (H1/21: 18,2%; Q3/20: 15,3%). Zurückzuführen ist die hohe Profitabilität trotz gestiegener Umsatzkosten (+37,5% yoy auf 26,2 Mio. Euro) auf eine unterproportionale Entwicklung der Personalkosten (+3,4% yoy auf 4,8 Mio. Euro). Die erhöhten Umsatzkosten führen wir primär auf die verschiedenen Content-Erweiterungen der letzten Monate zurück. Der operative Cashflow nach 9M stieg um 28,1% yoy auf 13,1 Mio. Euro (FCF 9M: 11,6 Mio. Euro vs. 10,1 Mio. Euro im Vj.).



Jahresziele bestätigt: Die Ende September angehobene Guidance wurde infolge der guten operativen Entwicklung in Q3 sowie der vom Management im Earnings Call bestätigten guten Aussichten auf das Jahresschlussquartal bestätigt. So erwartet der Vorstand ein Erlösniveau von ca. 145 Mio. Euro sowie ein EBITDA i.H.v. etwa 26 Mio. Euro. Für Q4 impliziert dies auf Umsatzebene 41,8 Mio. Euro bzw. ein Wachstum von 39,0% yoy sowie ein EBITDA i.H.v. 7,0 Mio. Euro (16,7% Marge). Wir halten die Ziele vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung für gut erreichbar und lassen unsere Prognosen daher unverändert.



Fazit: CLIQ hat starke Q3-Zahlen veröffentlicht und damit die Erreichbarkeit der Jahresziele unterstrichen. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells erhöht sich das Kursziel leicht auf 56,00 Euro (zuvor: 55,00 Euro). Wir bestätigen die Kaufempfehlung.







