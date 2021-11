DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Im 3. Quartal auf Wachstumskurs

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta049/02.11.2021/18:00) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 weiter stark gewachsen. Der Nettoumsatz stieg in Q1-3 2021 um 10,2% auf EUR 194,6 Mio. Bereinigt um Konsolidierungseffekte der im September 2020 akquirierten polnischen Tochtergesellschaft stieg der organische Nettoumsatz um 6,7% gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr. Im dritten Quartal betrug das Wachstum 11,4% und beschleunigte sich damit gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Unterstützt wurde das Wachstum durch eine Zunahme des Geschäfts in den Endmärkten Kaffee & Tee und Tiernahrung sowie durch eine Erholung der Nachfrage im Pharmageschäft.

"Aluflexpack ist für eine weitere dynamische Entwicklung gut aufgestellt! Unsere robuste Organisation und zuverlässigen Lieferketten waren im dritten Quartal erneut Basis für den Ausbau des Geschäfts sowohl mit multinationalen Unternehmen als auch kleinen und mittelständischen Betrieben. Einige spannende Entwicklungsprojekte innerhalb und außerhalb unserer Fokus-Endmärkte werden uns dabei helfen, unsere Position als Innovationsführer am Markt weiter zu stärken. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass das aufgrund der inflationären Trends an vielen Rohstoffmärkten aktuell herausfordernde Geschäftsumfeld bis weit ins nächste Jahr anhält", sagt Johannes Steurer, Finanzvorstand der Gruppe.

Die bisherige Prognose der Unternehmensleitung auf das Geschäftsjahr 2021 belief sich auf einen Nettoumsatz zwischen EUR 260 und 270 Mio. und ein EBITDA vor Sondereffekten zwischen EUR 40 und 43 Mio. Unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes sowie der erwarteten Auswirkungen der stark gestiegenen Rohstoffpreise - insbesondere bei Chemikalien und Kunststoffen - und der daraus resultierenden Übergangsphase präzisiert die Unternehmensleitung den Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 auf einen Nettoumsatz zwischen EUR 260 und 265 Mio. und ein EBITDA vor Sondereffekten zwischen EUR 40-41,5 Mio.

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2021 auf ca. 1.324 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

