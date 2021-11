Der börsennotierte niederösterreichische Energieversorger EVN hat seine Gewinnerwartungen fürs laufende Geschäftsjahr 2020/21 ordentlich in die Höhe geschraubt. Nun wird ein Konzernergebnis (per 30. September 2021) in einer Größenordnung von rund 325 statt zuvor 200 bis 230 Mio. Euro erwartet. Grund sind vor allem Wertberichtigungen - Aufwertungen - von Beteiligungen an Wasserkraftwerken in Bayern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...