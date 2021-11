DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EZB: PEPP-Anleihebestände wachsen im Oktober um 68 Mrd Euro

Die Zentralbanken des Eurosystems haben die Anleihebestände unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP wie erwartet nicht mehr so stark wie vor den Sommermonaten ausgeweitet. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) wuchsen die PEPP-Bestände um 67,855 (September: 75,051) Milliarden Euro. Das war weniger als in den nicht von den Sommerferien beeinflussten Monaten, als das Kaufvolumen bei rund 80 Milliarden Euro gelegen hatte.

Laschet: Verfahren zum CDU-Vorsitz guter Weg für Neustart der CDU

Der scheidende CDU-Chef Armin Laschet hat die Entscheidung der Parteigremien für eine Mitgliederbefragung über seine Nachfolge gelobt. Für die Zeit in der Opposition empfiehlt er der CDU eine intelligente Strategie, die sich vom Lagerdenken lösen sollte. Auf der Sitzung der CDU-Gremien wurde beschlossen, dass im Dezember eine Mitgliederbefragung beginnen und auf einem Bundesparteitag Ende Januar der neue Parteivorsitzende gewählt werden soll. "Ich denke, das ist ein guter Weg, zu einem Neustart der CDU zu kommen", sagte Laschet auf einer Pressekonferenz.

CDU: Im Januar Parteitag nach vorheriger Mitgliederbefragung zum Vorsitz

Die CDU will ihre Parteimitglieder zur ihrem nächsten Parteivorsitzenden befragen. Der nächste Parteitag, der den neuen CDU-Chef offiziell wählt, soll dann vom 21. bis 22. Januar 2022 in Hannover stattfinden. Das entschied der Bundesvorstand der CDU nach Parteiangaben.

Gewerkschaften kündigen in Ländertarifrunde bundesweite Streiks an

Im Tarifstreit für die mehr als 800.000 Angestellten der Bundesländer außer Hessen haben die Gewerkschaften nach einer ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde Streiks angekündigt. Der Schwerpunkt solle in den Gesundheitseinrichtungen der Länder liegen, sagte Verdi-Bundeschef Frank Werneke. Die Streikmaßnahmen sollen demnach bis zur dritten Tarifrunde Ende November bundesweit stattfinden.

Deutschland hilft Südafrika mit 700 Millionen Euro beim Kohleausstieg

Deutschland will Südafrika in den kommenden fünf Jahren mit 700 Millionen Euro beim Kohleausstieg helfen. Das ist Teil einer neuen Partnerschaft, die Deutschland zusammen mit Großbritannien, den USA, Frankreich und der Europäischen Union vereinbarten hat. Sie soll Südafrika bei der Energiewende unterstützen.

CIA-Direktor trifft in Moskau Chef des russischen Sicherheitsrats

Der Direktor des US-Geheimdienstes CIA, William Burns, hat in Moskau den Chef des einflussreichen russischen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, getroffen. Thema der Begegnung seien die "russisch-amerikanischen Beziehungen" gewesen, teilte die Pressestelle des Sicherheitsrats mit. Die USA äußerten sich zunächst nicht zu den Beratungen.

USA streichen wegen Tigray-Krise Handelsvorteile für Äthiopien

Wegen des Konflikts in der Krisenregion Tigray streicht die US-Regierung Handelsvorteile für Äthiopien. US-Präsident Joe Biden warf der Regierung in Addis Abeba "schwerwiegende Verletzungen international anerkannter Menschenrechte" vor. Äthiopien wird deswegen zum 1. Januar 2022 aus einem als AGOA bezeichneten Mechanismus geworfen, der Ländern im südlichen Afrika den zollfreien Export zahlreicher Güter in die USA erlaubt, wenn sie sich guter Regierungsführung, freier Marktwirtschaft und Menschenrechten verpflichten.

Äthiopien verhängt landesweiten Ausnahmezustand wegen Rebellen-Vormarschs

Angesichts des Vormarschs der Rebellen aus der Unruhe-Region Tigray hat die Regierung in Äthiopien einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Das berichteten staatliche Medien. Die Rebellengruppe TPLF hatte im Konflikt mit der Armee in den vergangenen Tagen zwei strategisch wichtige Städte eingenommen und Befürchtungen vor einem Marsch auf die Hauptstadt Addis Abeba geweckt.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Okt +15,7% gg Vorjahr

