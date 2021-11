Berlin (ots) -Die Grüne Woche in Berlin soll Ende Januar wieder mit Publikum stattfinden.Messechef Martin Ecknig sagte am Dienstag rbb 88.8, dafür würden die 2G-Regeln gelten. Damit wolle man den Besuchern wieder ein möglichst authentisches Grüne-Woche-Gefühl anbieten. Die Gäste könnten sich nach Betreten der Hallen frei bewegen und wieder wie gewohnt Tiere streicheln, an Blumen riechen und verkosten.Am Mittwoch startet unter dem Funkturm die Internationale Verkaufsmesse Bazaar als 3G-Veranstaltung.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5062731