VICTORIA, Seychellen, Nov. 02, 2021, die weltweit leistungsstärkste Handelsplattform für Krypto-Händler aufzubauen. Der neue Handelsmodus ist ab heute, dem 1. November, in den Web- und API-Versionen der Plattform für Händler mit hohem Volumen verfügbar.



Die Portfolio-Margin auf OKEx richtet sich an professionelle Händler mit hohem Volumen, einschließlich Market Maker und Institutionen, die ihren Kapitalbedarf erheblich reduzieren möchten. Der Modus bietet Händlern - und insbesondere Market Makern für Kryptowährungs-Futures und -Optionen - eine deutlich reduzierte Marginberechnung. Insbesondere sieht OKEx diese neue Funktion als eine Möglichkeit, das aktuelle Problem der angeschlagenen Liquidität auf den Märkten für Krypto-Optionen anzugehen.

Ein der Portfolio-Margin ähnliches Risikomanagementsystem - die standardisierte Portfolioanalyse des Risikos oder SPAN - wurde erstmals von der weltweit größten Derivatebörse CME Group für traditionelle Finanzteilnehmer entwickelt. Mit der Veröffentlichung des neuen Portfolio-Margin-Modus auf OKEx ist die Plattform wegweisend in der Kryptowährungsbranche, indem sie dieses leistungsstarke Tool zur Verbesserung der Kapitaleffizienz und des Risikomanagements einführt.

Die Version dieses Handelsmodus von OKEx hebt sich von Mitbewerbern ab, indem sie Portfolio-Margining in mehreren Währungen ermöglicht - was bedeutet, dass ein Händler Derivatepositionen mit deutlich reduzierten Margin-Anforderungen in mehreren Währungen gleichzeitig eröffnen kann.

Mit seinem neuen Portfolio-Margin-Modus zeigt OKEx neben branchenführender Liquidität sein Engagement, seinen Kunden die fortschrittlichsten Tools und das bestmögliche Handelserlebnis zu bieten.

Über OKEx

OKEx wurde 2017 gegründet und ist eine der weltweit führenden Spot- und Derivatebörsen für Kryptowährungen. OKEx hat auf innovative Weise die Blockchain-Technologie übernommen, um das Finanzökosystem neu zu gestalten, und bietet einige der vielfältigsten und fortschrittlichsten Produkte an, darunter unser kürzlich eingeführtes DeFi-Ökosystem und NFT Marketplace.

Mehr als 20 Millionen Benutzer in über 180 Regionen auf der ganzen Welt vertrauen darauf, jeden Einzelnen durch die Förderung und Weiterentwicklung von Kryptowährungen weltweit zu stärken.

