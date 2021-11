Bietet Unternehmen einen schnelleren Weg von der Oracle-Datenbank zur PostgreSQL-Bereitstellung in der Cloud und wurde vom EDB-Team von Entwicklern und Experten für PostgreSQL entwickelt jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

EDB, führend im Bereich PostgreSQL, meldete heute die allgemeine Verfügbarkeit seines Angebots BigAnimal, der ersten vollständig verwalteten PostgreSQL-Datenbank in der Cloud mit Kompatibilität für Oracle-Datenbanktechnologie. Vom weltweit größten PostgreSQL-Ingenieursteam entwickelt und unterstützt, richtet sich BigAnimal an Unternehmen, die ihre anspruchsvollen Datenbanken in der Cloud bereitstellen möchten.

"Die Entwicklung von BigAnimal erfolgte als direkte Reaktion auf das, was unseren Kunden zufolge bei den bestehenden Cloud-Postgres-Angeboten fehlte", so Ed Boyajian, President und CEO von EDB. "Es sind keine inkrementellen, sondern transformative Verbesserungen. Wir haben keine Kompromisse gemacht. Das steht für eine einzigartige Aufmerksamkeit vom größten, für Postgres zuständigen Team, native Kompatibilität mit Oracle-Datenbanktechnologie und eine extrem hohe Verfügbarkeit. Und wir betreiben all das innerhalb des kundenseitigen Cloud-Accounts."

Beschleunigung des Geschäfts mit dem besten cloudbasierten PostgreSQL

Kunden, die anspruchsvolle Cloud-Anwendungen entwickeln, erkennen zunehmend, dass die heute verfügbaren grundlegenden PostgreSQL-Angebote ihre Bedürfnisse nicht erfüllen. Ohne die für ihre sehr anspruchsvollen Workloads erforderliche Transparenz, Kontrolle und Leistungsoptimierung ist ihnen eine vollständige Verlagerung in die Cloud nicht möglich. BigAnimal erfüllt diese Anforderungen, da Unternehmen detaillierte Kontrolle über die Datenbank in ihren eigenen Accounts und alle Enterprise-Funktionen für PostgreSQL erhalten, die EDB in den letzten 15 Jahren entwickelt hat und überdies vollständig von EDB verwaltet werden.

BigAnimal bietet Unternehmen folgende besonderen Vorteile:

Kooperation mit PostgreSQL-Entwicklern. Seit über einem Jahrzehnt setzen PostgreSQL-Anwender mit Blick auf ihre vor Ort befindlichen Implementierungen auf EDB. Mit BigAnimal können die Anwender jetzt auch den unvergleichlichen Support der erstklassigen PostgreSQL-Experten von EDB in Anspruch nehmen.

Migration der auf Oracle-Datenbanken basierenden Anwendungen auf PostgreSQL auf Azure mit wenigen bis keinen Änderungen. Mit BigAnimal können Kunden Kosten, Zeit und Risiken bei der Migration von Workloads von älteren Oracle-Datenbanken in Cloud-Umgebungen reduzieren. Die fundierte Kompatibilität von BigAnimal mit der Oracle-Datenbanktechnologie und die umfassenden Migrationstools adressieren einen wichtigen Bedarf von Unternehmen, die schnell umstellen und dabei ihre Investitionen in Code, Fähigkeiten und Ressourcen für ihre Legacy-Datenbanken weiter nutzen möchten.

Steigerung der Transparenz und Kontrolle über die PostgreSQL-Bereitstellung in der Cloud. BigAnimal wird im Cloud-Account der Kunden ausgeführt, sodass sie ihre PostgreSQL zusammen mit ihrer anderen Infrastruktur gemäß ihren Geschäftsanforderungen und Budgetverhältnissen präzise verwalten, sichern und optimieren können. Überdies verschafft BigAnimal den Anwendern ein noch nie dagewesenes Maß an Kontrolle über ihr PostgreSQL mit Superuser-Zugriff, um die internen Datenbankvorgänge präzise zu justieren.

Minimierung der Komplexität mit einem einheitlichen PostgreSQL an allen Orten. Nutzer von EDB Postgres erwartet einheitliche Datenbankvorgänge, von EDB Postgres vor Ort bis zu BigAnimal auf Azure. Dies umfasst die Möglichkeit, ihre vorhandenen PostgreSQL-Funktionen zu nutzen, die Datenbank in ihre DevOps-Pipelines einzubinden und die Enterprise-Funktionen von EDB Postgres Advanced wie etwa verbesserte Sicherheit, Leistungsmanagement und Kompatibilität mit Oracle-Datenbanktechnologie in Anspruch zu nehmen. Durch die Unterstützung der Lizenzportabilität ermöglicht EDB seinen Kunden überdies die einfache Bereitstellung von PostgreSQL immer dann und dort, wo es ihr Geschäft erfordert.

Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC, führte aus: "2021 verzeichneten wir einen erheblichen Anstieg der Ausgaben für Cloud-Infrastrukturen, die unserer Einschätzung zufolge bald die Ausgaben für nicht auf der Cloud basierende Infrastrukturen übertreffen werden. Angesichts dieser steigenden Nutzung von Cloud-Plattformen verfügen viele Unternehmen intern nicht über die erforderlichen Fähigkeiten zur Bereitstellung, Verwaltung und Optimierung ihrer Datenbanken. Da EDB über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Unterstützung von Postgres verfügt, wird Unternehmen eine starke Option für einen reibungslosen Übergang und die Optimierung ihres Datenbankbetriebs in der Cloud geboten."

Um weitere Informationen über EDB und BigAnimal zu erhalten und sich für eine Testversion anzumelden, besuchen Sie www.biganimal.com.

EnterpriseDB, EDB und Postgres Enterprise Manager sind eingetragene Marken der EnterpriseDB Corporation. EDB Postgres und BigAnimal sind Marken der EnterpriseDB Corporation.

Postgres, PostgreSQL und das Slonik Logo sind Marken oder eingetragene Marken der PostgreSQL Community Association of Canada und werden mit deren Genehmigung verwendet.

Über EDB

PostgreSQL wird zunehmend zur Datenbank der Wahl für Unternehmen, die Innovationen fördern und ihr Geschäft beschleunigen wollen. Die Unternehmenssoftware von EDB erweitert PostgreSQL und hilft unseren Kunden, sowohl vor Ort als auch in der Cloud das volle Potenzial der Software auszuschöpfen. Unser weltweiter Rund-um-die-Uhr-Support, professionelle Dienstleistungen und Schulungen helfen unseren Kunden überdies, Risiken zu kontrollieren, Kosten zu verwalten und effizient zu skalieren. Mit 16 Niederlassungen weltweit betreut EDB über 5.000 Kunden, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Behörden, Medien und Kommunikation sowie Informationstechnologie. Weitere Informationen über PostgreSQL für Menschen, Teams und Unternehmen erhalten Sie unter EDBpostgres.com.

