DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Biofrontera Inc. schließt IPO ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta050/02.11.2021/19:45) - Die Biofrontera AG hatte am 6. Juli 2021 bekannt gegeben, dass die Biofrontera Inc. eine Kapitalaufnahme im Wege eines öffentlichen Angebots nebst Börsengang in den USA ("IPO") anstrebt. Auf die weiteren Bekanntmachungen vom 01. Oktober 2021, 27. Oktober und 29. Oktober 2021 wird Bezug genommen.

Das IPO konnte die Biofrontera Inc. heute abschließen (Closing), es wurden 3.600.000 Einheiten ("Units"), bestehend aus einer neuen Aktie der Biofrontera Inc. und einem Optionsschein auf eine weitere neue Aktie der Biofrontera Inc. zu einem Ausgabepreis USD 5,00 pro Unit platziert. Die Konsortialbanken haben zudem ihre Mehrzuteilungsoption auf 540.000 weitere Optionen vollständig ausgeübt. Jede Option berechtigt binnen fünf Jahren zum Erwerb einer Aktie der Biofrontera Inc. zum Preis von USD 5,00 je Aktie. Die Stammaktien und Optionsscheine werden am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen "BFRI" bzw. "BFRIW" gehandelt. Der Bruttoerlös aus dem IPO, vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie der Emissionskosten, beträgt rund USD 18.000.000.

Die Biofrontera AG hält nunmehr, vor Ausübung der ausstehenden Optionen auf Aktien der Biofrontera Inc., 69 % der Anteile an der Biofrontera Inc.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1635878700908 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2021 14:45 ET (18:45 GMT)