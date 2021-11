Der lang erwartete Schritt ist da: Netflix steigt in den Gaming-Markt ein. Fünf Spiele hat der Streaming-Riese zum Start im Angebot und bereits angekündigt, weitere folgen zu lassen. Nicht zuletzt dafür hat er im September einen Spieleentwickler übernommen. An der Börse löst die Nachricht keine Begeisterungsstürme aus.Ab sofort können Nutzer Netflix Games im Google Play Store herunterladen. Am Rollout für Apples App Store arbeite man noch, so das Unternehmen. Ab dem 03. November sollen dann die ...

