Am Rande des G20-Gipfels konnten die EU und die USA sich darauf einigen, einen noch unter der Trump-Regierung entstandenen Handelsstreit beizulegen. Sonderzölle für Stahlimporte erheben die Vereinigten Staaten nun nicht mehr, die EU belohnt das ihrerseits mit wegfallenden Zöllen für Motorräder von Harley Davidson. Die Entspannung in der Sache machte sich an den Aktienmärkten überdeutlich bemerkbar.Mit so ziemlich allen Branchen und größeren Indizes ging es am Montag steil in die Höhe. Keine Ausnahme bildete dabei BYD (CNE100000296), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...