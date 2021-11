DJ PTA-Adhoc: iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE): Anpassung des Nettoinventarwerts - Quellensteuerrückerstattung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta001/03.11.2021/00:45) - Am 03. November 2021 wird dem Nettoinventarwert des iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), DE000A0H08L5, einem Teilfonds der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, der von der BlackRock Asset Management Deutschland AG extern verwaltet wird, eine Steuerrückerstattung in Höhe von EUR 145.237 gutgeschrieben (64,68 Basispunkte Auswirkung auf den Nettoinventarwert vom 01. November 2021). Es handelt sich um eine Quellensteuererstattung der französischen Steuerbehörden für die Jahre 2003 bis 2006.

