OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Weltklimakonferenz in Glasgow:

"Die ambitionierten deutschen Klimaziele - die Abschaltung der Atomkraftwerke, der Ausstieg aus der Kohle, das Fördern der Elektromobilität - taugt als Blaupause nicht überall auf der Welt. Mal fehlt es an Geld, mal am Willen. Während hierzulande die Reduzierung von Treibhausgasen ganz oben auf die Agenda der Regierenden gerückt ist und sich mit grünen Geschäftsmodellen durchaus anständige Renditen erwirtschaften lassen, blockieren in autokratischen Staaten Populisten und Lobbyvertreter im Schulterschluss die Wende zum Besseren. Fossile Energien versprechen in China, Russland und Indien satte Gewinne. Solange aber Kohle, Öl und Gas rentabler sind als Windräder und Sonnenkollektoren, werden sich diese Länder auf den ernsthaften Kampf gegen verhängnisvolle Temperaturanstiege nicht einlassen. Klimaneutralität bis irgendwann um die Mitte des Jahrhunderts anzupeilen, klingt wie Hohn - und wo Flutkatastrophen und Feuersbrünsten kein Umdenken erzwingen, werden es endlose Debatten im Plenum von Glasgow auch nicht richten."