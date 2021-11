DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. November

=== *** 06:45 DE/Teamviewer AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Göppingen *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- Telefonkonferenz; 11:30 Presse-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (08:45 Presse-Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q, Maintal *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (10:00 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefon-PK; 10:00 Analystenkonferenz), München *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q, Wien *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, ausführliches Ergebnis 3Q, Bagsvaerd 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate, Oberkirch 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen *** 09:00 GB/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu "Wake Up to GHS@COP26 show" bei UN-Klimakonferenz, Glasgow 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Allianz pro Schiene, Online-PG zu Verkehrswende und Nahverkehr im Hinblick auf die künftige Regierungskoalition *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 1. Veröff.: 58,0 zuvor: 55,4 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich des 175. Bestehens des Banco de Portugal *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% 11:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler, PK zu "Auffrischimpfungen gegen Corona", Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bayerns Ministerpräsident Söder, PK nach Kabinettssitzung, München *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin *** 13:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +395.000 Stellen zuvor: +568.000 Stellen *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 54,9 *** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 62,0 Punkte zuvor: 61,9 Punkte *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 21:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego *** 21:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q, Venlo 21:15 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Norwalk - DE/SDM SE, Erstnotiz an der Börse Düsseldorf - DE/Veganz Group AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - FR/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs Staatspräsidenten Macron, Beaune - GB/Fortsetzung UN-Klimakonferenz - COP26 (bis 12.11.), Glasgow - Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

