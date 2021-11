The following instruments on XETRA do have their first trading 03.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.11.2021Aktien1 FR0014005SB3 Forsee Power S.A.S.2 US76882B1089 RiverNorth Specialty Finance Corp.3 US9026851066 Udemy Inc.4 DE000A3CM708 sdm SE5 US1207384066 Bunzl PLC ADR6 CA19260N1042 Coinsmart Financial Inc.7 US23304Y1001 DBS Group Holdings Ltd. ADR8 US30051E1047 Evolution AB ADR9 US48667L1061 KDDI Corp. ADR10 US6264251025 Murata Manufacturing Co. Ltd. ADR11 US87854Y1091 Technip Energies N.V. ADR12 US87873R1014 Techtronic Industries Co. Ltd. ADR13 US8891101029 Tokyo Electron Ltd. ADR14 IT0005461329 Defence Tech Holding S.p.A.15 FR0014005IU4 I.Ceram16 CA0937111098 Bloom Health Partners Inc.17 US1248308785 CBL & Associates Properties Inc.18 CA2241301043 Craftport Cannabis Corp.19 US54570M1080 Lottery.com Inc.20 CA57768L1058 Maven Brands Inc.21 CA88035N1033 Tenet Fintech Group Inc.22 CA98942X1024 Zentek Ltd.Anleihen1 US98388MAC10 Xcel Energy Inc.2 US845437BT80 Southwestern Electric Power Co.3 CA135087N266 Canada, Government of...4 US91282CDF59 United States of America5 AT0000A2TMY1 Erste Group Bank AG6 US98388MAB37 Xcel Energy Inc.7 XS2387370526 African Development Bank8 XS2014290568 European Bank for Reconstruction and Development9 DE000HLB2748 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB2730 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 US64952XEE76 New York Life Global Funding12 XS2399981435 Séché Environnement S.A.