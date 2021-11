DJ Deutsche Lufthansa kommt mit Personalabbau weiter voran

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa kommt mit dem im vergangenen Jahr begonnen Personalabbau weiter voran. Ende September waren noch insgesamt rund 107.000 Menschen bei dem Konzern beschäftigt, wie er bei der Vorlage der Quartalszahlen mitteilte. Zum Jahresende 2020 waren es etwa 110.000. Vor der Corona-Krise hatte die Lufthansa Group weltweit gut 140.000 Mitarbeiter, am Ende der Krise soll die Belegschaft auf 100.000 Mitarbeiter geschrumpft sein.

Die Resonanz auf die in Deutschland angebotenen Freiwilligenprogramme für die Mitarbeitenden der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Technik AG habe die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen. Durch Freiwilligenprogramme, Fluktuation und Sozialpläne hätten in Deutschland allein im Jahr 2021 bislang 4.000 Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, mit 3.000 weiteren seien darüber hinaus bereits diesbezüglich Vereinbarungen getroffen worden. Aktuell bestehe damit in Deutschland noch ein Überhang von rechnerisch bis zu 3.000 Mitarbeitenden bzw entsprechender Personalkosten.

Am 1. November startete ein weiteres Freiwilligenprogramm für das Kabinenpersonal bei Lufthansa mit einer Laufzeit bis Ende März 2022.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2021 02:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.