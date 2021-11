Am Abend wird die Fed an den Finanzmärkten wieder einmal für ein hohes Maß an Spannung sorgen. Beim Goldpreis gibt es negative Vorzeichen zu beobachten.Während US-Aktien vor der heutigen Fed-Sitzung neue Rekordhochs markiert haben, kann man beim Krisenschutz eher ein vorsichtiges Abwarten beobachten. Viele Analysten rechnen damit, dass die US-Notenbank mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe beginnen und das Volumen Monat für Monat um 15 Milliarden Euro zurückfahren werde. Dies scheint an ...

