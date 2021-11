Das 3. Quartal verlief für T-Mobile US eher durchwachsen. Für das 4. Quartal hob das Management jedoch die Prognose erneut an. Amgen präsentierte solide Zahlen. Die Wall Street hatte aber auf mehr gehofft. Activision Blizzard enttäuschte nachbörslich. Die Aktien brachen stark ein.Die asiatischen Börsen entwickeln sich im Vorfeld der Fed-Sitzung überwiegend negativ. Seoul und Hongkong führen die Liste der Verlierer an. Einzig und allein der Taiwan Weighted Index kann ein kleines Plus erreichen. Die Börse Tokio war heute aufgrund eines ...

