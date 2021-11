Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) hat mit About You (WKN: A3CNK4) natürlich nicht erst seit gestern einen Konkurrenten bekommen. Wohl aber einen, der jetzt die eigene Erfolgsgeschichte auch an der Börse fortschreiben möchte. Beide E-Commerce-Akteure bedienen dabei grundsätzlich den gleichen Markt. Das bedeutet: Fashion und Europa. About You ist dabei jünger und vom Wachstum her vielleicht einen Tick dynamischer. Zalando wiederum besitzt das größere Ökosystem und eine (noch) bessere Wettbewerbsposition. ...

