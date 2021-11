Hormel Foods (WKN: 850875) ist die "neue" Dividendenaktie in meinem Besser-als-nix-Depot. Wobei der Name selbst alles andere als neu ist. Dabei handelt es sich schließlich um einen US-amerikanischen Lebensmittelkonzern, der seit dem Jahre 1891 aktiv ist und damit eine bemerkenswerte Historie vorweist. Defensive Klasse in zeitlosen Segmenten altert häufig sehr gut. Das ist ein erster Grund, warum ich die Aktie von Hormel Foods eigentlich für immer halten möchte: die defensive Klasse. Davon verspreche ...

