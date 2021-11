Logistik läuft: Hamburger Hafen - Seitwärtsstrategien

Die rasche Erholung des Welthandels, Lieferengpässe und steigende Frachtraten rücken Aktien von Unternehmen der Logistik-Wertschöpfungskette vom Staplerhersteller über Speditionen und Reedereien bis zu Häfen und Flughäfen in den Anlegerfokus. Im europäischen Hafenvergleich nach Anzahl der bewegten Standard-Container (Twenty Foot Equivalent Unit, TEU) landet der Hamburger Hafen nach Rotterdam und Antwerpen auf Platz 3. Die Aktien der HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG (DE000A0S8488) liegen zu mehr als zwei Dritteln bei der Hansestadt Hamburg, zu 21 Prozent bei institutionellen Investoren und nur zu 10 Prozent im Streubesitz.

Beim aktuellen Kursniveau von knapp 20 Euro bringt die HHLA eine Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. Euro. Handelspartner Nummer 1 im Hafen Hamburg ist China: Laut Bloomberg wird gut die Hälfte des deutsch-chinesischen Handelsvolumens von 200 Mrd. Euro über den Hamburger Hafen verfrachtet, viermal so viel wie mit den USA, der Nummer 2. Erst kürzlich hat sich COSCO Shipping mit 35 Prozent am Containerterminal Tollerort beteiligt, einer HHLA-Tochter, die die Ladung/Löschung der weltgrößten Containerschiffe übernimmt. Die Volksrepublik China und ihre wirtschaftliche, aber auch politische Entwicklung stehen also sowohl für die Chancen als auch für die Risiken eines Investments in die HHLA.

Kurzfristige Einkommensstrategie mit 11 Prozent Kupon (März)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DV05SP4) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen fixen Kupon von 11 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 14,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (18.3.22) auf oder über dem Basispreis von 20 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 50 Aktien (= 1.000 Euro / 20 Euro).

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (Juni)

Wer Mitte Juni mit Kursen auf aktuellem Niveau rechnet, könnte auf das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DFW52Y3 setzen: Beim Kaufpreis von 18,48 Euro bringt das Produkt einen maximalen Gewinn von 1,52 Euro oder 12,8 Prozent p.a. ein, sofern die Aktie am 17.6.22 auf oder über dem Cap von 20 Euro schließt; andernfalls erhalten sie die Lieferung einer Aktie.

ZertifikateReport-Fazit: Wer in die HHLA investiert, setzt auf die Erholung und das Wachstum der chinesischen Wirtschaft als Treiber des Handels und auf gute deutsch-chinesische Beziehungen auch unter der nächsten deutschen Regierung - kurzfristig orientierten Anlegern ermöglichen die Zertifikate den lukrativen defensiven Einstieg.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HHLA-Aktien oder von Anlageprodukten auf HHLA-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de