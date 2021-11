Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart ein Minus von 0,84 Prozent. Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten hingegen nur moderate Verluste an.Am heimischen Markt rückten in der laufenden Berichtssaison Raiffeisen Bank International ...

