Nach dem schwachen Vortag meldet sich die Aktie von Klöckner & Co am Mittwoch beeindruckend zurück. Der Stahlhändler hat angesichts eines Rekordergebnisses im abgelaufenen Quartal eine überraschend hohe Dividende angekündigt. Bei den Anlegern kommt das gut an.Es sei eine Ausschüttung zwischen 90 Cent und 1,10 Euro je Aktie geplant, teilte Klöckner & Co am Mittwoch in Duisburg mit. Das entspricht im besten Fall auch nach dem Kurssprung im frühen Handel noch einer Rendite von mehr als neun ...

