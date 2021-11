Die HelloFresh-Aktie(WKN: A16140) hat sich nach der Aufnahme in den DAX sehr enttäuschend entwickelt. Noch im August kostete ein Anteilsschein fast 100 Euro. Von da an ging es langsam, aber sicher immer weiter runter. Vor wenigen Tagen ging es dann sogar bis auf knapp unter 70 Euro. Jetzt scheint die HelloFresh-Aktie die Talfahrt aber mit einem gewaltigen Kurssprung beendet zu haben. Um mehr als 20 % ging es an nur einem Tag auf 84 Euro rauf (Stand: 02.11.2021). Grund für den Kurssprung waren die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...