Nach der fortgesetzten Rekordjagd der US-Indizes am Dienstag wird auch am deutschen Aktienmarkt eine stabile Tendenz erwartet. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wird der DAX +0,94% leicht unter Vortagsniveau bei 15.935 Punkten gesehen. Das Rekordhoch vom August bei 16.030 Punkten bleibt in greifbarer Nähe, zumal auch die US-Indizes ihre Rekordjagd fortsetzten."Der deutsche Leitindex befindet ...

