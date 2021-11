Heute am 3. November um 10 Uhr MEZ präsentiert BMW die Zahlen zum dritten Quartal, welches am 30. September 2021 endet. Schon im Q2 2021 lieferte der Autokonzern wieder Bestwerte ab, wobei das EBIT in diesem Quartal bei knapp 6 Milliarden Euro lag. Auch die Marge in Höhe von 16 Prozent kann sich sehen lassen. Weder die Coronakrise noch der branchenweite Engpass bei Computerchips können die Bayern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...