(shareribs.com) London 03.11.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas leichter. Laut API sind die Rohölbestände in den USA erneut geklettert - es war das sechste Wochenplus in Folge. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen neuerlichen Anstieg der Rohölbestände in den USA. Diese kletterte um 3,594 Mio. Barrel und erreichten das höchste Niveau seit August. Seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...