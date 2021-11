München (ots) -Neun Jahre musste Würzburg auf einen Heimerfolg gegen den FC Bayern warten - und dann so was: mit 20 Punkten Vorsprung gewann das Team von Denis Wucherer. Der 90:70-Sieg wahrte den Heimnimbus vor rund 3000 Fans, die feierten, als wäre gerade die Deutsche Meisterschaft geholt worden. "Wir waren heute einfach das bessere Team", meinte Würzburgs starker Filip Stanic. Der FC Bayern verlor die Partie vor allem im 3. Viertel gegen die Unterfranken deutlich, die ihre Schnelligkeit im Angriff nutzten. "Eindeutig, dass wir da ohne Kraft und ohne Energie gespielt haben", meinte ein zerknirschter Nihad Djedovic vor der wichtigen EuroLeague-Partie gegen Real Madrid (ab 20.30 Uhr live). "Das war ein eindeutiger Sieg für Würzburg." Die Tabellenführung in der easyCredit BBL hat, nächste dicke Überraschung, die BG Göttingen nun allein übernommen. Die BG spielt am Sonntag ab 14.45 Uhr in Hamburg.Nachfolgend die Stimmen vom Spiel Würzburg gegen FC Bayern - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der FC Bayern empfängt am Freitag Real Madrid in der EuroLeague - ab 20.30 Uhr live. ALBA Berlin gastiert bei Zalgiris Kaunas. MagentaSport zeigt alle Spiele der easyCredit BBL und der EuroLeague sowie deutschen Partien im EuroCup live.s.Oliver Würzburg - FC Bayern München 90:70Ist dem FC Bayern nach einer glänzenden Woche mit 3 Siegen in 6 Tagen - in Summe mit 5 Spielen in 10 Tagen - die Kraft ausgegangen? Oder haben sie den Gegner Würzburg unterschätzt? Ein Mix aus beiden Varianten böte sich als Antwort an. Die Würzburger setzten auf Schnelligkeit und dann waren noch die Zuschauer, die Würzburg permanent nach vorne peitschten. "Die Fans haben sehr geholfen", rief Filip Stanic durch den Höllenlärm. Stanic, mit 17 Punkten und 11 Rebounds einer der Würzburg Matchwinner, mit seiner Blitzanalyse: "Wir waren heute einfach das bessere Team!"Schnelles Kollektiv, schlägt bessere Einzelspieler. Nihad Djedovic zum verschlafenen 3, Viertel, das auch die klare Niederlage einleitete: "Eindeutig, dass wir da ohne Kraft und ohne Energie gespielt haben. Würzburg war souverän, hat die Chancen genutzt, die wir ihnen gegeben haben. Am Ende konnten wir nicht mehr zulegen. Das war ein eindeutiger Sieg für Würzburg."Djedovic Ausblick: "Jetzt analysieren wir das Spiel und am Freitag kommt Real Madrid." Ab 20.30 Uhr live bei MagentaSport.Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=q4zSyd2uBxwBasketball LIVE bei MagentaSportMittwoch, 03.11.2021Ab 19.15 Uhr: RATIOPHARM ULM - Umana Reyer VenedigDonnerstag, 04.11.2021EuroLeagueAb 17.45 Uhr: ZSKA Moskau - Fenerbahce, Roter Stern Belgrad - PanathinaikosAb 19.45 Uhr: Villeurbanne - UNICS KasanAb 20.15 Uhr: Mailand - FC BarcelonaFreitag, 05.11.2021Ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes - Zenit St. PetersburgAb 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - ALBA BERLINAb 19.45 Uhr: Olympiakos Piräus - AS MonacoAb 20.15 Uhr: Baskonia - Maccabi Tel AvivAb 20.30 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - Real MadrideasyCredit BBLAb 20.15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - NINERS ChemnitzPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5062891