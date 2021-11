DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Stimmmung in Chinas Servicesektor im Oktober gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,8 (September: 53,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Oktober auf 52,4 (Vormonat: 53,2) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 2,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,6 Millionen Fass nach plus 0,5 Millionen eine Woche zuvor.

Türkische Inflation steigt auf 19,9 Prozent

Der Inflationsdruck in der Türkei hat im Oktober von einem sehr hohen Niveau aus weiter zugenommen, ist allerdings unter den Erwartungen geblieben. Nach Mitteilung der Statistikbehörde stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 19,9 (September: 19,6) Prozent. Das war die höchste Rate seit Januar 2019. Volkswirte hatten allerdings eine Rate von 20,5 Prozent prognostiziert.

Großbritannien zeigt sich im Fischereistreit weiter unnachgiebig

Großbritannien zeigt sich im Streit mit Frankreich um Fischerei-Lizenzen in britischen Gewässern weiter unnachgiebig. Die Position des Vereinigten Königreichs in der Frage habe sich nicht geändert, sagte Premierminister Boris Johnson am Dienstag in Glasgow. Paris hatte zuvor das Inkrafttreten angedrohter Sanktionen unter Verweis auf erwartete Bewegung auf der britischen Seite vorerst verschoben.

Deutsche Renten steigen 2022 voraussichtlich um mehr als 5 Prozent

Die Renten in Deutschland werden im kommenden Jahr voraussichtlich deutlich steigen. Eine offizielle Schätzung geht von einer Steigerung der Renten um 5,2 Prozent im Westen und um 5,9 Prozent im Osten aus. Das geht aus einer Übersicht zum Rentenversicherungsbericht hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag.

TV-Sender: Republikaner Youngkin gewinnt Gouverneurswahl in Virginia

Der Republikaner Glenn Youngkin hat laut Hochrechnungen der US-Fernsehsender die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Youngkin schlug demnach bei der Wahl am Dienstag mit 2,7 Prozentpunkten Vorsprung knapp seinen Rivalen Terry McAuliffe von den Demokraten. Die Niederlage McAuliffes im bislang demokratisch regierten Virginia ist eine schwere Schlappe für die Demokraten und ein schlechtes Vorzeichen für die Zwischenwahlen zum US-Kongress im November kommenden Jahres.

Demokrat Adams gewinnt Bürgermeisterwahl in New York

Der Demokrat Eric Adams wird neuer Bürgermeister von New York. Der schwarze Ex-Polizist gewann die Bürgermeisterwahl in der US-Metropole am Dienstag laut Hochrechnungen mit rund 67 Prozent der Stimmen klar gegen seinen Rivalen Curtis Sliwa von den Republikanern. Der 61-Jährige wird damit der zweite afroamerikanische Bürgermeister in der Geschichte New Yorks.

Bürger in Minneapolis stimmen gegen Auflösung von Polizeibehörde

Knapp eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen den Afroamerikaner George Floyd haben die Bürger in Minneapolis gegen die Auflösung ihrer Polizeibehörde gestimmt. Mehr als 56 Prozent der Wähler sprachen sich gegen das Vorhaben aus, eine neue Behörde für öffentliche Sicherheit zu schaffen, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Wahlergebnis hervorgeht.

+++ Konjunkturdaten

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Okt +0,7% gg Vm; +9,9% gg Vj

Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,4% gg Vm: +9,3% gg Vj

MALAYSIA

Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 1,75%

