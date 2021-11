Seit dem 02. November 2021 kann die neue sechsjährige Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) der Photon Energy N.V. über die Börse Frankfurt sowie über die Emittentin selbst gezeichnet werden. Die Anleihe, die von der Nachhaltigkeitsagentur imug I rating als Green Bond klassifiziert wird, hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,50 % p.a. verzinst. Wir haben mit Clemens Wohlmuth, Finanzchef des Solar-Unternehmens, über die nunmehr dritte Anleihe-Emission, die gegenwärtige Geschäftsentwicklung sowie die zukünftigen Vorhaben der Photon Energy N.V. gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Wohlmuth, Photon Energy begibt eine neue Unternehmensanleihe am deutschen Kapitalmarkt - wofür sollen die neuen Mittel, neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe 2017/22 mit einem Volumen von 45 Mio. Euro, explizit verwendet werden?

Clemens Wohlmuth: Die über das Umtauschangebot hinaus platzierten Mittel sollen ausschließlich für die Entwicklung und den Bau neuer Solaranlagen in Zentraleuropa und Australien verwendet werden, die langfristig grünen Strom und nachhaltige Erträge generieren. Bei der Projektauswahl und der Berichterstattung haben wir uns dabei dazu verpflichtet, den Green Bond Prinzipien 2021 der Internationalen Capital Market Association (ICMA) zu folgen. Wir haben dies auch durch imug | rating in einer Second Party Opinion feststellen lassen.

Anleihen Finder: Welche konkreten Ziele haben Sie in Ihrer "Wachstumsstrategie 2021-2024" formuliert?

"Wir befinden uns momentan in einer Boomphase"

Clemens Wohlmuth: Erneuerbare Energie und Photovoltaik sind momentan nicht nur in aller Munde, sondern tatsächlich aufgrund der in den letzten Jahren weiterhin gefallenen Investitionskosten eine wettbewerbsfähige Technologie zur Stromerzeugung geworden. Die in Europa propagierte Energiewende verstärkt diesen Trend noch. Wir befinden uns deshalb momentan in einer Boomphase, was die Entwicklung und den Bau von erneuerbaren Energien betrifft. In diesem Umfeld haben auch wir uns große Ziele gesetzt und planen unser Bestandsportfolio von derzeit knapp 90 MWp bis zum Ende 2024 auf 600 MWp auszubauen. Zu diesem Zeitpunkt wollen wir auch unser Wartungsgeschäft von derzeit etwas über 300 MWp auf 1,000 MWp ausbauen und über eine weitere Entwicklungspipeline von 1,5 GWp verfügen, um weiteres Wachstum zu sichern. Bei all diesen Vorhaben werden wir stets eine Eigenkapitalquote von mindestens 25% einhalten.

Anleihen Finder: Welche neuen Märkte (und neue Projekte) haben Sie dabei im Visier?

Clemens Wohlmuth: Unsere Kernmärkte für das oben beschriebene Wachstum sind Ungarn, wo wir in den letzten Jahren bereits ca. 50 MWp an neuen Anlagen zugebaut haben, Rumänien, welches aufgrund seiner hohen Sonneneinstrahlung sehr attraktiv ist und Polen, das seit kurzer Zeit die Energiewende von Kohleverstromung zu Erneuerbaren Energien eingeleitet hat. Darüber hinaus verfolgen wir weiterhin unser Wachstum in Australien, wo wir im ...

