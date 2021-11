Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) stimmen am 10. November 2021 auf einer außerordentliche Hauptversammlung über die Auszahlung einer zusätzlichen Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 ab, wie am Mittwoch bestätigt wurde. Die Dividende soll am 17. November 2021 ausbezahlt werden. Ex-Dividendentag ist der 15. November 2021. Im April 2021 wurde für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...