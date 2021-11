Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wo Europas Superreiche zuhause sindDu gehörst nicht zu den oberen 1000 von Europa? Wie schade. Was glaubst Du, in welchem Land Europas die meisten Milliardäre wohnen? In der Schweiz? JaIn. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl natürlich. Laut den Daten von UBS und PWC kamen Ende Juli 2020 In der Schweiz auf 8,6 Millionen Einwohner 37 Milliardäre. Österreich zählte bei 8,9 Millionen Einwohner gerade einmal neun Milliardäre, die dafür reicher als reich sind: In Österreich besitzen die die Superreichen im Schnitt 6,21 Milliarden, in der Schweiz gerade einmal 3,34 Milliarden Euro. Aber was glaubt ihr, wo tatsächlich die Allerreichsten leben? In Russland? Weit verfehlt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...