Die Wiener Börse ist am Dienstag mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,21 Prozent auf 3.931,84 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime notierte mit einem knappen Plus von 0,01 Prozent bei 1.973,06 Punkten.Stark gesucht waren nach Meldung von Quartalszahlen Wienerberger und legten 3,20 Prozent auf 32,88 Euro zu. Der Baustoffkonzern hat in der Früh deutliche ...

