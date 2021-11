Bei der Extraktion von Lithium aus dem Meerwasser kann der Einsatz von Silber helfen Lithium wird zunehmend für den Einsatz in Batterien gebraucht, da diese dann sehr leistungsstark sind. Immer mehr Energiespeicher sind nötig, nicht nur in der Elektromobilität. Lithiumbatterien punkten auch mit einem geringeren Gewicht als herkömmliche Batterien, die meist aus Blei und Zink bestehen. So werden rund 70 Prozent des Lithiums heute in Batterien verwendet. Lithiumvorkommen gibt es an Land, aber auch ...

