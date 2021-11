In den ersten drei Quartalen 2021 drehte das Periodenergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum von minus 23,3 Mio. auf plus 113,4 Mio. Euro, wie das Unternehmen Mittwochfrüh bekanntgab. Der Umsatz erhöhte sich von 1,19 auf 1,59 Mrd. Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt unverändert. Der zunehmende Optimismus in der Textil- und Bekleidungsindustrie und die Erholung im Einzelhandel hätten insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...