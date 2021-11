Bonn/Berlin (ots) -



Ulrich Weigeldt, der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, sieht im Kampf gegen die Corona-Pandemie wenig Mehrwert in Auffrischungsimpfungen. Im phoenix-Interview erklärt Weigeldt: "Das Hauptproblem sind ungeimpfte Erwachsene. Da nützt es nichts, wenn ich jetzt über Booster-Impfungen diskutiere. Wenn ich sehr betagte Menschen habe, deren Immunsystem nicht mehr so einwandfrei funktioniert, dann nützt auch die 16. Booster-Impfung nichts, wenn sie von einem infizierten Erwachsenen angehustet werden." Er will den Fokus deswegen stärker auf Ungeimpfte lenken, und sich insbesondere auf diejenigen konzentrieren, die in Alten- und Pflegeheimen oder Schulen arbeiten. "Es wird nicht anders gehen, als auf die Menschen zuzugehen und ihnen gegebenenfalls auch Vorteile zu gewähren. Wir haben auch von der berühmten Bratwurst gesprochen und da gibt's auch andere Wege", so Weigeldt über mögliche Anreize.



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf dem phoenix-YouTube-Channel.



