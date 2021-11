Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von Cassiopea SpA (ISIN IT0005108359/ WKN A14U64) vom 3. November 2021:Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute die Markteinführung von Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) per 1. November 2021 in den USA durch Partner Sun Pharmaceutical Industries Ltd. bekannt. Winlevi(R) ist der erste neuartige Wirkmechanismus (mechanism of action, MOA) seit 40 Jahren, der von der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Behandlung von Akne zugelassen worden ist. ...

