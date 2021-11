Nach dem Deal mit Hertz hat die Tesla-Aktie eine beeindruckende Rallye aufs Parkett gelegt. Die 1.000-Dollar-Marke wurde pulverisiert - Analysten sehen weiteres Potenzial.Mark Delaney von Goldman Sachs sieht für die Aktie Potenzial bis 1.125 Dollar. Hertz fungiert in gewisser Weise wie eine Art Eisbrecher, so Delaney. Andere Vermieter könnten in Zukunft nachziehen und ihre Flotten ebenfalls peu a peu elektrifizieren, was weitere Deals mit Tesla nach sich ziehen könnte. Piper Sandler-Analyst Alexander ...

Den vollständigen Artikel lesen ...