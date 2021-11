Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen Bahnrad-Ass vor Turnerin Pauline Schäfer-Betz und Ringerin Nina HemmerDie dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur "Sportlerin des Monats" Oktober gewählt worden. Die 21-Jährige aus Dassow hatte bereits Anfang Oktober bei den Bahnrad-Europameisterschaften einmal Gold und zweimal Silber gewonnen, bevor sie dann bei den Welttitelkämpfen im französischen Roubaix zur alles überragenden Fahrerin avancierte: Friedrich, die für das Chemnitzer Team Theed Projekt Cycling startet, gewann dreimal Gold - im Keirin, im Teamsprint und im 500-Meter-Zeitfahren, zudem holte sie Silber im Sprint. Diese herausragende Leistung honorierten Deutschlands Nachwuchs- und Spitzensportler:innen mit der Wahl zur "Sportlerin des Monats" Oktober.Über Lea Sophie Friedrich hat die Sporthilfe jüngst ein Video-Porträt veröffentlicht, das unter Nennung der Quelle honorarfrei verwendet werden kann. >>> zum Video-Porträt... (http://mailings.sporthilfe.de/cp/64536402/8be727d47b-r1zopy)Zweite der "Sportler:in des Monats"-Wahl ist Turnerin Pauline Schäfer-Betz. Die 24-Jährige, einzige deutsche Turnerin bei den Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu, erturnte sich auf dem Schwebebalken die Silbermedaille und komplettierte damit nach WM-Gold 2017 und -Bronze 2015 ihren Medaillensatz. Platz drei bei der Sporthilfe-Wahl belegt Ringerin Nina Hemmer, die sich bei den Weltmeisterschaften in Oslo in der Gewichtsklasse bis 55 kg die Silber-Medaille erkämpft und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert hatte.Ergebnis:1. Lea Sophie Friedrich/Bahnradsport: 45,8%2. Pauline Schäfer-Betz/Turnen: 34,7%3. Nina Hemmer/Ringen: 19,5%Gewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Präsentiert wird die "Sportler:in des Monats"-Wahl vom Nationalen Förderer der Sporthilfe Allianz. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5063157