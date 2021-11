Birgit Rodolphe ist nun Exekutivdirektorin des Geschäftsbereichs Abwicklung bei der BaFin. Unter anderem fallen damit die Abteilungen Geldwäscheprävention und Integrität des Finanzsystems in ihre Zuständigkeit. Zuletzt war Rodolphe Bereichsvorständin Corporate Clients Non-Financial Risk bei der Commerzbank. Am 01.11.2021 hat Birgit Rodolphe in Berlin ihre Ernennungsurkunde entgegengenommen und ist nun Exekutivdirektorin des Geschäftsbereichs Abwicklung bei der BaFin. Die Aufsichtsbehörde hatte diese ...

