Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 03.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 677 internationalen Medien
Story der Woche! ARTEMIC™ – CIMETRA™ – 240-Teilnehmer-Studie startet!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CYR1 ISIN: CA43087N1050 Ticker-Symbol: 9LM0 
Frankfurt
20.08.21
08:01 Uhr
0,165 Euro
+0,013
+8,86 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HIGHLANDER SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HIGHLANDER SILVER CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HIGHLANDER SILVER
HIGHLANDER SILVER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HIGHLANDER SILVER CORP0,165+8,86 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.