Der Insulinhersteller Novo Nordisk stockt nach einem guten dritten Quartal sein Aktienrückkaufprogramm auf. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch will der Konzern damit eigene Papiere im Wert von bis zu 20 dänische Milliarden Kronen (2,7 Milliarden Euro) erwerben, zwei Milliarden Kronen mehr als bisher auf dem Plan standen. An der Börse kam die Ankündigung gut an, die Aktie klettert auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zwei Prozent und erreicht ein neues Rekordhoch.Die Dänen hatten bereits ...

