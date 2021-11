Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG (ISIN DE0006656101/ WKN 6656101):Die EZB wünscht sich eine Inflation von leicht über 2 Prozent. In Europa haben wir bald eine Inflation von fast fünf Prozent. Optimisten unter den Volkswirten erwarten einen solch hohen Wert nur bis in den Sommer 2022 - Pessimisten sehen kein so baldiges Ende voraus. Solche Werte gab es in Deutschland seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Die Inflation ist zurück. Trotzdem will die EZB an ihrer lockeren Geldpolitik zumindest im nächsten Jahr festhalten, denn die Zentralbank prognostiziert aufs Gesamtjahr eine europaweite Inflation von unter 2,2 Prozent - dem prognostizieren Durchschnittswert von diesem Jahr. ...

